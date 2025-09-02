Kocasinan'da 'Astronomi Öğretmenleri Eğitimi' başlıyor
Kocasinan Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Astronomi Öğretmenleri Eğitimi” 3 Eylül Çarşamba günü başlıyor. Eğitimlerin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 20.00-23.00 arası Hıdırellez Gök Gözlemevi’nde verilecek olan kursa katılmak isteyen katılımcılar, +90 523 592 27 39 numaralı telefondan kayıt oluşturabilirler.