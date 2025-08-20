Kocasinan'da Atık Yönetiminde Yenilikçi Adımlar

Kocasinan Belediyesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda önemli bir başarı elde etti. 2020 yılında hizmete sunulan ve Türkiye'de bir ilk olan sistem sayesinde, bugüne kadar 2 milyon 550 kilogram ambalaj atığı, bin 750 kilogram atık pil ve 14 bin 950 litre atık yağ kaynağından ayrıştırılarak toplandı. Bu uygulama, geri dönüşüme büyük katkı sağlamakta.

Sıfır Atık Projesi çerçevesinde yapılan yatırımlar, çevre koruma ve ülke ekonomisine katkı sağlama hedefiyle dikkat çekiyor. Kayseri'de ilk kez vatandaşların hizmetine sunulan araç, hem ambalaj hem de evsel atıkları aynı anda toplayarak geri dönüşüm sürecine önemli bir destek veriyor. Araç, birden fazla haznesi sayesinde geri dönüşüm atıklarını ayrı ayrı toplayabilme özelliğine sahip. Aynı zamanda, pil ve atık yağları da kaynağından ayrıştırılmış bir şekilde topluyor.

Kocasinan'da, geri dönüşüm alanında yapılan bu yenilikçi çalışmalar, çevrenin korunmasına ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına olanak tanıyor. Yeni nesil geri dönüşüm aracı, malzemeleri ayrıştırabilme ve tartı sistemi gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bu sayede, Kocasinan sakinlerinin evlerinden ve işyerlerinden toplanan ambalaj atıkları daha etkili bir şekilde yönetiliyor.

Sıfır Atık Projesi'nin temel amacı, geri dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağlarken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak. Bu bağlamda, Kocasinan'daki atık yönetimi uygulamaları, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de ekonomik fayda sağlama açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. “Güzel bir gelecek geri dönüşümle gelecek” mesajıyla hareket eden bu projeler, toplumda çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

