Kocasinan'da Bahar temizliği Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için mesai mefhumu gözetmeksizin toplam 341 personel ve 133 modern araç ile mahalle mahalle temizleyerek, hijyenik ortam sunuyor. 'Temizlik imandadır' anlayışıyla daha yaşanabilir bir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlikte ilçe belediye ölçeğinde Türkiye'nin en modern filosunu kurduklarını ve vatandaşlara temiz çevre sunduklarını söyledi.

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  • 07.05.2023 10:17
  • Güncelleme: 07.05.2023 12:06
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Kocasinan'da Bahar temizliği Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için mesai mefhumu gözetmeksizin toplam 341 personel ve 133 modern araç ile mahalle mahalle temizleyerek, hijyenik ortam sunuyor. ‘Temizlik imandadır’ anlayışıyla daha yaşanabilir bir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlikte ilçe belediye ölçeğinde Türkiye’nin en modern filosunu kurduklarını ve vatandaşlara temiz çevre sunduklarını söyledi.

Farklı ve modern araçlarla Kayserililere daha iyi ve daha kaliteli hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, ‘Temizlik İmandandır’ anlayışıyla çalıştıklarına dikkat çekerek; “Kocasinan’ımızı, görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Hemşehrilerim, her şeyin en iyisine layıktır. Bu istikamette gecemizi, güdümüze katarak hizmet ediyoruz. Kocasinan’ın dört bir yanında hummalı bir şekilde temizlik seferberliğimiz sürüyor. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği gayreti daha da artırarak sürdürüyoruz. Hemşehrilerimin hayatını daha da kolaylaştırmak ve çevrelerini daha da temiz bulabilmeleri için her daim yanlarında ve hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Her gün bir mahallede temizlik çalışması gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde rutin temizlik işlerinin yanı sıra bahar çalışmaları çerçevesinde de cadde ve sokaklar başta olmak üzere, parklar, apartman ve sitelerin önü büyük bir titizlikle temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Arasözler, süpürgeler, kaldırım süpürme aracı, yol süpürme aracı, geri dönüşüm toplama aracı, kaldırım yıkama aracı, damperli kamyonlar, konteynır yıkama aracı, Türkiye’de ilk olan ikili toplama sistemli aracı, mobil yıkama araçları gibi toplam 133 temizlik aracı ve 341 personelle Kocasinan pırıl pırıl oluyor. Ekipler sadece cadde, sokak ve kaldırımların temizliği ile kalmayıp, boş arazilerdeki hafriyatları da temizleyerek mahalleleri güzel bir görünüme kavuşturuyor.

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İHA

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