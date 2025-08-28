Kocasinan'da bahçeli ev arsaları ihaleyle satışa çıkıyor

  • Haberler
Kocasinan'da bulunan 13 adet bahçeli ev arsasının yüzde 25 peşinat ve 10 ay taksit seçeneğiyle 2 Eylül Salı günü saat 14.00'te düzenlenecek ihale ile satışı yapılacak.

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 13 adet bahçeli ev arsasını yüzde 25 peşinat ve 10 ay taksit seçeneğiyle 2 Eylül Salı günü saat 14.00’te düzenlenecek ihale ile satışa sunacak. İhalenin hem yatırımcılar hem de ilçe için büyük bir kazanç olacağını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hızla büyüyen ve gelişen ilçemize yatırım yapan hemşehrilerimiz yarın kazançlı çıkacaktır.” dedi.

İhaleden elde edilecek gelirin yine Kocasinan’ın gelişimi için kullanılacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İhalelerden elde ettiğimiz gelir, Kocasinan’da yaşam standartlarını daha da yükseltmek için kullanılacak. İhalelerden elde edeceğimiz tüm gelir, hemşehrilerimiz için planladığımız projelerde kullanılacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan ilçesinde bulunan arsalar ihale ile satışa sunulacak. Erkilet Generalemir Mahallesi’nde 9 adet, Şeker Mahallesi’nde ise 4 adet bahçeli ev arsası yüzde 25 peşinat ve 10 ay taksit imkânıyla ihaleye çıkarılacak. İhaleye katılmak isteyenler, ihale şartnamesi ve eklerini Emlak Müdürlüğü’nden temin edebilecekleri gibi, ayrıca 0 (352) 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.

Haber Merkezi

