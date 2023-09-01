Kocasinan'da 'Başkan Sizi Dinliyor' İle Talepler Hızlıca Yerine Getiriliyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 'Başkan Sizi Dinliyor' programı çerçevesinde Mithatpaşa Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, acil yapılması gereken istekler için ilgili müdürlükleri arayıp, akut ekibini yönlendirmesiyle talepleri çözüme kavuşturdu.

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  • 01.09.2023 12:42
  • Güncelleme: 01.09.2023 13:32
Kocasinan'da 'Başkan Sizi Dinliyor' İle Talepler Hızlıca Yerine Getiriliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; ‘Başkan Sizi Dinliyor’ programı çerçevesinde Mithatpaşa Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, acil yapılması gereken istekler için ilgili müdürlükleri arayıp, akut ekibini yönlendirmesiyle talepleri çözüme kavuşturdu.

Mithatpaşa Mahallesi’nde bölge sakinlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar; ‘Başkan Sizi Dinliyor’ programı çerçevesinde vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. Vatandaşların hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği Başkan Çolakbayrakdar; “Yüzölçümü bakımından Kayseri’nin en büyük merkez ilçesiyiz. Yaklaşık 410 bin nüfuslu ilçemizde yaşayan hemşerilerimizin belediyemizden taleplerini öğrenmek için gece-gündüz, demeden vatandaşlarımızın yanında yer aldık ve her mahallemizin ihtiyaçları istikametinde hizmetlerimizi ve projelerimizi şekillendirdik. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha güzel hizmetler olacak. Biz bu şehri seviyoruz ve yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığını; her gittiğimiz yerde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bütün vatandaşlarımızın memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyoruz. Hizmetlerimize her kesimden vatandaşlarımız büyük bir teveccüh gösteriyor ve bizleri bağrına basıyor ” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, temizlik gibi acil yapılması gereken istekler için ilgili müdürlükleri arayıp, akut ekibini yönlendirmesiyle talepleri çözüme kavuşturdu.

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İHA

Kayseri Gündem
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