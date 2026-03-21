Kocasinan’da bayramlıklar Dost Mağaza’dan

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dost Mağaza Ramazan Bayramı'nda da ailelere destek oldu. Toplumun her kesimine dokunan bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle hemşehrilerimizin gönüllerine dokunmayı, onların hayatını kolaylaştırmayı ve zor zamanlarında yanlarında olmayı önemsiyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin temel gereksinimlerini karşılamak adına yılın her döneminde gıda, giyim ve sosyal destek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ramazan ayı ise paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna bir zaman dilimi. Bu ayda gerçekleştirdiğimiz yardımları bayramla taçlandırarak, çocuklarımızın bayram sevincini doyasıya yaşamalarına katkı sunmak istedik. Dost Mağazamız aracılığıyla vatandaşlarımızın bayramlık ihtiyaçlarını karşılayarak onların mutluluğuna ortak olduk. Amacımız sadece maddi destek sağlamak değil, aynı zamanda gönül bağı kurmak, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak ve her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. ‘Halka hizmet, Hakka hizmettir’ anlayışıyla hareket ederek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de sosyal destek projelerimizi artırarak devam ettirecek, dayanışma kültürünü güçlendirmeye ve daha fazla vatandaşımıza ulaşmaya gayret edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bayramlık desteğinden faydalanan vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu desteklerin, özellikle çocukların bayram sevincini artırdığını ifade etti.