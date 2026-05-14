Kocasinan'da Bayramlıklar Dost Market'te

Sosyal belediyeciliğin örnek projelerinden biri olan Dost Eli kapsamında Seyrani Mahallesi’nde hizmet veren Dost Mağaza ve Dost Market’i ziyaret edip, Kurban Bayramı öncesinde yürütülen hazırlıkları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Paranın geçmediği sosyal destek modeliyle hizmet veren Dost Mağaza ve Dost Market’in, gönüllere dokunan önemli bir dayanışma merkezi olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, özellikle bayram dönemlerinde vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı şekilde karşılandığını ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kıymetli hemşehrilerimiz, hayırlı günler diliyoruz. Şu anda Dost Mağaza’dayız. Bildiğiniz üzere Dost Mağaza, faaliyete geçtiği günden bu yana ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanında olmaya ve onlara destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bugünlerde ise yeni bir heyecan içerisindeyiz. Kurban Bayramı yaklaşıyor ve bayram hazırlıkları devam ediyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizi Dost Mağaza’ya bekliyoruz. Dost Mağaza’da kıyafet ve bayramlık ihtiyacı bulunan, sistemimizde kayıtlı ailelerimiz; bayram öncesinde ihtiyaçlarını karşılayarak eksiklerini gidermiş olacaklar. Tüm hemşehrilerimizi Dost Mağaza’ya bekliyoruz. Amacımız, her çocuğun bayram sevincini doyasıya yaşaması ve hiçbir hanenin kendisini yalnız hissetmemesidir.”

Kocasinan Belediyesi’nin insan odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, sosyal yardımlaşma projeleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağaza’da, gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, “Dost Eli” isimli kartlarına yüklenen puanlarla evlerinin her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Aileler, gıdadan temizlik malzemesine, kıyafetten ev eşyasına kadar A’dan Z’ye her ürünü market ve mağaza konforunda ücretsiz olarak temin edebiliyor.