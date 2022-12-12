Kocasinan'da bir günde 22 çift, mutlu ve huzurlu yuvaların temelini attı

Kocasinan'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 22 çift, 12.12.2022 tarihinde hayatlarını birleştirdi. Kocasinan Belediyesi hizmet binası içerisindeki nikah salonunda, her 15 dakikada bir gerçekleşen nikah törenleri, evlenen çiftlere unutulmaz anlar yaşattı.

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  • 12.12.2022 14:49
  • Güncelleme: 12.12.2022 15:04
Kocasinan'da bir günde 22 çift, mutlu ve huzurlu yuvaların temelini attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan’da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 22 çift, 12.12.2022 tarihinde hayatlarını birleştirdi. Kocasinan Belediyesi hizmet binası içerisindeki nikah salonunda, her 15 dakikada bir gerçekleşen nikah törenleri, evlenen çiftlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sosyal belediyecilikte örnek olacak çalışmalara imza Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Unutulması zor rakam olan 12.12.2022 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Kocasinan Belediyesi olarak bugün 22 çiftin nikahına ev sahipliği yaptık. Modern nikah salonumuzla genç çiftlerimize hayatlarının en mutlu anlarında nezih bir ortam sunuyoruz. Şimdi ise daha konforlu ortamda daha iyi hizmet vermek amacıyla yeni nikah salonunu dizayn ediyoruz. Hem açık havada hem de daha nezih ve ferah ortamda nikah işlemleri gerçekleştireceğiz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak birer aile yuvası olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Bu vesileyle evlenen çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içerisinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum ” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu’nda evlenen çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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İHA

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