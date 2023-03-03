Kocasinan'da bir günde 23 çift, mutlu yuvaların temelini attı

Kocasinan’da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen ve depremden sonra Kahramanmaraş’tan Kayseri’ye yerleşen genç çiftlerinde aralarında olduğu 23 çift, 03.03. 2023 tarihinde hayatlarını birleştirdi. Kocasinan Belediyesi hizmet binası içerisindeki nikah salonunda, her 15 dakikada bir gerçekleşen nikah törenleri, evlenen çiftlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kocasinan Belediyesi, bir yandan afet bölgelerinde ve Kayseri’ye gelen depremzedelere desteğini sürdürürken bir yandan da rutin belediyecilik faaliyetlerine devam ediyor. 03.03.2023 tarihinde 23 çiftin nikahına ev sahipliği yapan Kocasinan Belediyesi, modern nikah salonuyla genç çiftlere hayatlarının en mutlu anlarında nezih bir ortam sundu. Modern nikah salonunda evlenen çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını istediklerinden dolayı bu tarihi beklediklerini belirten genç çiftler ise, “Unutulması zor bir tarih olan bu özel günde nikahımızın olması bizlere güzel bir anı oldu. Bu mutlu günümüzde böyle imkanlar sağlayan Kocasinan Belediye Başkanı’mız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.