Kocasinan'da çalınmadık kapı, girilmedik gönül kalmıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bir yandan Kocasinan bölgesinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine destek olurken bir yandan da deprem nedeniyle Kayseri'ye misafir olarak gelen depremzedelerin yanında yer aldıklarını söyledi.

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  • 13.03.2023 12:45
  • Güncelleme: 13.03.2023 13:05
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Kocasinan'da çalınmadık kapı, girilmedik gönül kalmıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bir yandan Kocasinan bölgesinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine destek olurken bir yandan da deprem nedeniyle Kayseri’ye misafir olarak gelen depremzedelerin yanında yer aldıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi’ndeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün deposuna yeni gelen ürünleri inceledi. Kocasinan Belediyesi olarak ilçede ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin bu zamana kadar olduğu gibi her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, bir yandan da depremin yaralarını sarmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Kocasinan Belediyesi’nin her zaman depremzedelerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ve son yaralar sarılana kadar çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak sosyal yardımlarımıza devam ediyoruz. Kocasinan bölgesinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanlarında olurken, bir yandan da deprem nedeniyle şehrimize misafir olarak gelen kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Kardeşlerimize gerek Sosyal Market ile giyim ihtiyacını karşılarken gerekse iaşe noktasında gıdaları ulaştırıyoruz. Bu noktada bizlere destek olan bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Depremin ilk saatlerinden itibaren hem deprem bölgelerinde hem de şehrimizde bulunan depremzede kardeşlerimize destek olan Kayserili hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bir ailenin A’dan Z’ye neye ihtiyaçları varsa hepsini ulaştırma noktasında gayretimiz devam ediyor. Bu yaralar da geçecek. Bugün bu yaraların sarılması için elimizden geleni gayreti gösteriyoruz. Gerek deprem bölgesinde fiziki olarak yapılacak çalışmalarla gerekse burada yapılması gereken iaşe, giyim gibi her alanda tüm birimlerimizle 7/24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirirken diğer yandan da sosyal belediyeciliği en üst seviyeye çıkardıklarını sözlerine ekledi.

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İHA

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