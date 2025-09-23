Kocasinan'da cenaze tespit ve defin işlemi tatbikatı gerçekleştirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD öncülüğünde Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir illerini de etkileyen 6,4 büyüklüğünde deprem olacağı senaryosu ile 24 saat kesintisiz gerçek zamanlı deprem tatbikatı yapılıyor. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi’ndeki koordinat yerlerinde cenaze tespit ve defin işlemi tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta polis ekipleri ve mezarlıklar müdürlüğü ekipleri tarafından cenaze defin senaryosu canlandırıldı. AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve AFAD Kayseri İl Müdürü Rıfat Genç de alana gelerek yerinde inceleme yaptı.