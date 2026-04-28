Kocasinan'da 'Çocuk Şenliği' düzenlendi
Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 'Çocuk Şenliği' düzenlendi.
Yakut Mahallesi’ndeki Kadir Has Fuar Parkı’nda yapılan Çocuk Şenliği’ne etkinliğe Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlik kapsamında Hacivat-Karagöz gösterisi, Spiderman ve Elsa karakterleri, palyaço gösterileri, animasyon etkinlikleri, sosis balon etkinlikleri ile çocuklar gün boyunca eğlenirken çeşitli ikramlar da yer aldı. Programda ayrıca geleneksel çocuk oyunları finali ve ödül töreni de gerçekleştirildi.