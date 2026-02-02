Kocasinan'da Çocuklar Sinemayla Buluştu

Etkinlikte, çocukların sadece akademik değil, sosyal ve kültürel yönden de gelişimlerine önem verildiği vurgulandı. Yapılan hizmetlerin en büyük karşılığının çocukların yüzündeki gülümseme olduğu belirtildi. Çocukların mutlu olmaları, kendilerini güvende hissetmeleri için tüm imkânların seferber edildiği ifade edildi.

Sinema etkinliğinden büyük mutluluk duyan çocuklar, film boyunca eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi. "Film çok güzeldi, hiç sıkılmadan izledik. Arkadaşlarımızla birlikte çok eğlendik. Bize bu imkânı sağlayanlara teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş bildirdiler.

Bu tür etkinliklerin, çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmeye ve moral motivasyonlarını artırmaya devam edeceği vurgulandı.