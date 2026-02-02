Kocasinan'da Çocuklar Sinemayla Buluştu

Kocasinan Belediyesi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Mimarsinan Mahallesi'ndeki Mimarsinan Çocuk Kulübü'nde düzenlenen sinema etkinliği, çocuklar için unutulmaz bir deneyim oldu.

Kocasinan'da Çocuklar Sinemayla Buluştu

Etkinlikte, çocukların sadece akademik değil, sosyal ve kültürel yönden de gelişimlerine önem verildiği vurgulandı. Yapılan hizmetlerin en büyük karşılığının çocukların yüzündeki gülümseme olduğu belirtildi. Çocukların mutlu olmaları, kendilerini güvende hissetmeleri için tüm imkânların seferber edildiği ifade edildi.

Sinema etkinliğinden büyük mutluluk duyan çocuklar, film boyunca eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi. "Film çok güzeldi, hiç sıkılmadan izledik. Arkadaşlarımızla birlikte çok eğlendik. Bize bu imkânı sağlayanlara teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş bildirdiler.

Bu tür etkinliklerin, çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmeye ve moral motivasyonlarını artırmaya devam edeceği vurgulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Karne Sevinci Tiyatroyla Taçlandı
Talas’ta Karne Sevinci Tiyatroyla Taçlandı
Kayseri'de 22 Milyon TL'yi Aşan Yatırım: Miniklere Süt, Ailelere Destek
Kayseri'de 22 Milyon TL'yi Aşan Yatırım: Miniklere Süt, Ailelere Destek
Kocasinan'da Çocuklar Sinemayla Buluştu
Kocasinan'da Çocuklar Sinemayla Buluştu
Kayserili Doktor Şahin, Adli Tıp'ta Kritik Göreve Atandı
Kayserili Doktor Şahin, Adli Tıp'ta Kritik Göreve Atandı
Şiddetli Rüzgarın Etkileri Temizlendi
Şiddetli Rüzgarın Etkileri Temizlendi
'Ekran başında dağılan dikkatler, ERVA Spor Okulu Akıl ve Zeka Oyunları Atölyemizde toplanıyor'
“Ekran başında dağılan dikkatler, ERVA Spor Okulu Akıl ve Zeka Oyunları Atölyemizde toplanıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!