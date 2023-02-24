Kocasinan’da depremzede çocuklar, sinema keyfi yaşadı

Kocasinan Belediyesi tarafından depremzede çocukların yaşadıklarını unutturmak, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla çocuklara sinema keyfi yaşatıldı. Kayseri’ye gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Özellikle evlatlarımızın yüzünün gülmesi, mutlu olmaları ve huzurlu hissetmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır” dedi.

Kocasinan Belediyesi, deprem bölgelerinden Kayseri’ye gelen çocuklara sinema ile keyifli bir gün yaşattı. Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan çocuklar, animasyon filmini izleyerek keyifli dakikalar yaşadı. Depremde yaşanan olumsuz durumları unutturmak için böyle etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Özellikle çocuklarımızın psikolojileri çok önemlidir. Evlatlarımızın şehrimizde mutlu olmaları ve huzurlu hissetmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek dünyalara bedel. Rabbim, her daim çocuklarımızın yüzünü güldürsün. İnşallah bu zor günleri, hep birlikte el ele, gönül gönüle aşacağız. Elimizden ne geliyorsa her alanda yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bu zor zamanlarda deprem bölgesinden şehrimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Depremzede çocuklar ise unutulmaz anlar yaşadıklarına değinerek; “Film çok güzeldi, heyecanla izledik. Bize bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.