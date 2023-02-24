Kocasinan’da depremzede çocuklar, sinema keyfi yaşadı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 şehir hayalet kentlere döndü. Deprem büyük küçük herkesi etkiledi. Sarsıntı sonrası Kayseri’ye gelen ailelerin çocuklarına yönelik olarak da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kocasinan Belediyesi, çocuklara yaşadıkları zorlukları unutturmak ve onları mutlu etmek için sinema keyfi etkinliği düzenledi. Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan çocuklar, animasyon filmini izleyerek keyifli dakikalar yaşadı.

Depremde yaşanan olumsuz durumları unutturmak için böyle etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar; “Özellikle çocuklarımızın psikolojileri çok önemlidir. Evlatlarımızın şehrimizde mutlu olmaları ve huzurlu hissetmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek dünyalara bedel. Rabbim, her daim çocuklarımızın yüzünü güldürsün. İnşallah bu zor günleri, hep birlikte el ele, gönül gönüle aşacağız. Elimizden ne geliyorsa her alanda yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bu zor zamanlarda deprem bölgesinden şehrimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sinemayla yüzleri gülen çocuklar da kendilerine yardım eden ve imkanlar sunan herkese teşekkür ettiler.