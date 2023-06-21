Kocasinan'da 'dikey yapı' dönüşümü devam ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi'nin sona doğru yaklaştığı Yunusemre Mahallesi'ndeki çevre düzenleme ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Dönüşümle birlikte bölgenin daha da güzelleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresiyle örnek bir mahalle olacağını belirterek, 'Kentsel dönüşüm projelerini, sosyal odaklı olarak en kapsamlı şekilde başarı ile hayata geçirdiğimizin ispatıdır 'dedi.

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  • 21.06.2023 13:35
  • Güncelleme: 21.06.2023 15:35
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Kocasinan'da 'dikey yapı' dönüşümü devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin sona doğru yaklaştığı Yunusemre Mahallesi’ndeki çevre düzenleme ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Dönüşümle birlikte bölgenin daha da güzelleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin; yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresiyle örnek bir mahalle olacağını belirterek, “Kentsel dönüşüm projelerini, sosyal odaklı olarak en kapsamlı şekilde başarı ile hayata geçirdiğimizin ispatıdır ”dedi.

Yunusemre’deki dönüşümün tam ortasına 17 bin metrekare alanı kapsayacak büyük bir park yapımını başlatan Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaları kontrol etti. Kentsel Dönüşüm Projeleriyle birlikte hem yeni bir Kocasinan hem de Kayseri’ye yakışır bir ilçe inşa etmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Yunusemre kentsel dönüşüm alanındayız. Buradaki inşaatlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir yanında biten etaplar bir yanında ise bayramdan sonra teslim edeceğimiz konutların çalışmaları devam ediyor. Ayrıca eşzamanlı bölgenin çevre düzenlemesi, spor alanları ve özellikle dönüşümün tam ortasında bulunan 17 bin metrekare alanı kapsayacak parkın inşaatına başlıyoruz. Kentsel dönüşüm alanı içerisindeki parkları ve sosyal alanlarıyla buradaki yaşayan hemşehrilerimize daha güzel bir çevre sunacağımız dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Çocuklar için futbol sahası, yetişkinler için oturma alanları olmak üzere yeşil alanının güzellikleriyle bir kentsel dönüşümün sonuna doğru gelmiş durumdayız. İlçemiz, kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla birlikte 7’den 70’e herkesin yaşamak istediği bir bölge haline gelecek. Daha güzel bir Kocasinan için ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha modern ve daha yaşanabilir bir kent için yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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