Kocasinan'da Doğa Dostu Asfalt Freze Aracı ile Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Yaz mevsimiyle birlikte asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandıran Kocasinan Belediyesi, daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak için gerekli adımları atıyor. Yapılan bu çalışmalar, Kocasinan sakinlerine daha konforlu ve huzurlu bir yaşam sunmayı hedefliyor.

Asfalt freze aracı, Kocasinan sokaklarında ilk defa kullanılarak, çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor. Bu sayede, hem asfalt yenileme işlemleri yapılırken hem de geri dönüşüm süreçlerine katkı sağlanıyor. Kocasinan'da tüm mahallelerde değişim ve dönüşüm çalışmaları hızla devam ederken, ulaşım kalitesinin artırılması için yüksek standartlarda yol ve kaldırımların hizmete sunulması amaçlanıyor.

Kocasinan Belediyesi, bu projelerle hem çevreyi koruma hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.