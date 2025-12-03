  • Haberler
Kocasinan'da Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği

Kocasinan Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Gevhernesibe Mahallesi'ndeki Mimarsinan Parkı'nda bulunan Kayseri Halk Ozanları Kültürevi'nde gerçekleştirildi.

Programda, engellilerin yaşamına dair farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar, halk ozanlarının müziği eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte, engellilere yönelik hizmetlerin önemine vurgu yapıldı ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturmanın gerekliliği dile getirildi.

Etkinlikte, engellilere yönelik çalışmaların devam edeceği ve bu konuda toplumun her kesiminin desteğinin önemli olduğu belirtildi. Engellilerin hayatın sunduğu zorluklara karşı gösterdikleri azim ve mücadele takdirle karşılandı.

Bu özel günde, engellilere sağlıklı ve hayırlı bir yaşam temennisinde bulunuldu ve onların her zaman yanında olunduğu mesajı verildi. Engellilere yönelik hizmetlerin öneminin altı çizilirken, bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık yaratma açısından büyük bir rol oynadığı vurgulandı.

Haber Merkezi

