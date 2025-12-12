Kocasinan'da Evde Bakım Hizmetleri Projesi İle Yüzlerce Vatandaşa Destek

Proje sayesinde, yatağa bağımlı vatandaşların hijyen ve sağlık ihtiyaçları, uzman sağlık ekipleri tarafından karşılanıyor. Bu hizmet, hem bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hem de sosyal destek sağlamayı amaçlıyor. Projeden yararlanan vatandaşlar, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu desteğin kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Ayrıca, yalnız yaşayan ve yemek yapma imkanı olmayan 65 yaş üstü bireylere de sıcak yemek servisi yapılarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılması hedefleniyor. Kocasinan Belediyesi, sosyal yardımlaşma projeleri ile halkın yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Evde Sağlık Hizmetleri’nden yararlanmak isteyenler, 0 (352) 222 70 00 numaralı telefonu arayarak veya Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’ne başvurarak destek talep edebiliyor. Bu projeyle, Kocasinan’da yaşayan herkesin hayatına değer katılması ve yüzlerinin gülmesi hedefleniyor.