Kocasinan'da, evlendirme memurluğu ve nikah salonu hizmete başladı

 Kocasinan Belediyesi'nde Mevlana Parkı içinde bulunan evlendirme memurluğu ve nikah salonu, hizmet vermeye başladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına yeni nikah salonumuzda 'Evet' diyecek' dedi.

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  • 05.04.2023 15:33
  • Güncelleme: 05.04.2023 15:33
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Kocasinan'da, evlendirme memurluğu ve nikah salonu hizmete başladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mevlana Mahallesi’ndeki Mevlana Parkı içerisinde bulunan Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu’nu inceledi. Yeni nikah salonunda, nikah işlemlerinin hizmet vermeye başladığını açıklayan Çolakbayrakdar, yazlık ve kışlık mekan diye iki farklı konseptle hazırlanan yeni yerde çiftler, en mutlu ‘Evet’ini çok daha modern bir salonda diyeceğini söyledi.

Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir nikah salonu hazırladıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyemizin yeni Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu’ndayız. Bugün itibariyle Kocasinan bölgesinde kıyılacak olan nikahlar, bu yeni salonumuzda gerçekleştirilecek. Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına burada ‘Evet’ diyecekler. İnşallah güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Hem Nikah Memurluğunda çalışan personelimizin hem de nikah kıymak için gelecek çiftlerimiz ve onların dostları, sevenleri böylesine nezih bir ortamda olacak. Hemşehrilerim, her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Çiftlerin, evlilik yolunda attıkları ilk adımda en iyi hizmeti sunuyoruz. Kayseri’mize hizmet vermeye başlayan bu nezih salon, hayırlı olsun. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” şeklinde konuştu.

1ha

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