  • Haberler
  • Gündem
  • Kocasinan'da Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı

Kocasinan'da Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı

Kocasinan Belediyesi, Gök Gözlem Evi Merkezi'nde düzenlenen 'Gökyüzünü Keşfet' etkinliği ile gençlere uzayın derinliklerini keşfetme fırsatı sundu. Etkinlikte, bilimsel projelerle fark yaratma vurgusu öne çıktı.

Kocasinan'da Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı

Kocasinan Belediyesi, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki eğitimlerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda, Hızır İlyas Köşkü restore edilerek Gök Gözlem Evi olarak hizmete kazandırıldı. Gelecek dönemde bu alanın Astronomi Müzesi’ne dönüştürülmesi hedefleniyor. Belediye, gençlerin bilimsel bilgi donanımını artırarak, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

“Gökyüzünü Keşfet” etkinliği, gençlerin astronomi ve uzay bilimi konularında bilgi birikimlerini artırmalarına katkı sağladı. Katılımcılar, Kocasinan Belediyesi’nin sunduğu eğitim olanakları sayesinde bilimsel meraklarını geliştirdiklerini ifade ettiler.

Bu tür etkinlikler, gençlerin gelecekte bilim ve teknoloji alanında daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla devam edecek. Kocasinan Belediyesi, gençlerin taleplerine yanıt vererek, sürdürülebilir projelerle destek vermeye kararlıdır.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması' 81 ilde zorunlu oldu
‘Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması’ 81 ilde zorunlu oldu
Bayramhacı'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
Bayramhacı’da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
Kayseri'de hafta sonu rotası: Etnografya Müzesi
Kayseri’de hafta sonu rotası: Etnografya Müzesi
İŞKUR'un Kadın istihdamına Destek Projesi Başlıyor
İŞKUR'un Kadın istihdamına Destek Projesi Başlıyor
Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Taş'tan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Taş'tan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Kocasinan'da Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı
Kocasinan'da Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!