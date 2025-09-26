Kocasinan'da Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı

Kocasinan Belediyesi, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki eğitimlerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda, Hızır İlyas Köşkü restore edilerek Gök Gözlem Evi olarak hizmete kazandırıldı. Gelecek dönemde bu alanın Astronomi Müzesi’ne dönüştürülmesi hedefleniyor. Belediye, gençlerin bilimsel bilgi donanımını artırarak, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

“Gökyüzünü Keşfet” etkinliği, gençlerin astronomi ve uzay bilimi konularında bilgi birikimlerini artırmalarına katkı sağladı. Katılımcılar, Kocasinan Belediyesi’nin sunduğu eğitim olanakları sayesinde bilimsel meraklarını geliştirdiklerini ifade ettiler.

Bu tür etkinlikler, gençlerin gelecekte bilim ve teknoloji alanında daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla devam edecek. Kocasinan Belediyesi, gençlerin taleplerine yanıt vererek, sürdürülebilir projelerle destek vermeye kararlıdır.