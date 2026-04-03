Kocasinan'da Gençlere Yönelik Kitap Tahlil Etkinliği
Kocasinan Belediyesi, 62. Kütüphane Haftası kapsamında Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde liseli gençlere yönelik bir kitap tahlil etkinliği düzenledi. Etkinlikte katılımcılara kitap hediye edildi.
Kocasinan Belediyesi, düzenlediği kitap okuma dersleriyle gençlerin ve çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sağladığını belirtti. Bu kütüphaneler, öğrencilere sessiz ve sağlıklı çalışma ortamları sunarak bilgiye erişimlerini kolaylaştırıyor.
Etkinlikte, gençlerin kitap sevgisini artırmaya yönelik yapılan çalışmaların önemine vurgu yapıldı. Kocasinan Belediyesi, eğitim alanında gerçekleştirdiği projelerle gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğini ifade etti.
Katılımcı gençler, sunulan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirerek, destekleri için belediyeye teşekkür etti.