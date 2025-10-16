Kocasinan'da Gençlerle

Kocasinan Belediyesi, gençlerle buluşmalarına devam ediyor. Son olarak, Erkilet Generalemir Mahallesi'ndeki Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelindi. Bu etkinlikte, öğrencilerin enerjisi ve heyecanı paylaşıldı.

Her hafta farklı okullarda gerçekleştirilen buluşmalarda, Başkan Ahmet Çolakbayraktar'ın katkılarıyla, öğrencilere özel olarak hazırlanan “Kocaburger” ikramı eşliğinde keyifli sohbetler yapılıyor. Bu etkinliklerin amacı, gençlerin fikirlerine değer vererek onların gelişimini desteklemek ve projeleri daha zengin hale getirmek.

Kocasinan Belediyesi, gençlerin gelecekteki rolünü önemseyerek, eğitimden spora, teknolojiden kültüre kadar birçok alanda projeler üretmeye devam edeceğini vurguladı. Gençlerin, güçlü bir toplumun temeli olduğuna dikkat çekilerek, bu buluşmaların sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir vizyon projesi olduğu ifade edildi.

Bu tür etkinliklerle, gençlerin geleceğe umutla bakmalarının sağlanması ve onlara daha iyi bir gelecek sunulması hedefleniyor. Kocasinan'da gerçekleştirilen her yatırımın merkezinde gençlerin olduğu belirtildi.

