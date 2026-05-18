Kocasinan’da Gençlik Şöleni’ne Yoğun İlgi

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen etkinlik, Yakut Mahallesi’ndeki Kadir Has Fuar Parkı’nda başladı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Sayın Kaymakamım, bu sene ilk defa yapıyoruz. Bu, sizinle birlikte artık Kocasinan Belediyemizin mutat ve geleneksel bir etkinliği olacak. İnşallah Kocasinan bölgesinde her yıl düzenli olarak, geleneksel şekilde bu şölenleri ve festivalleri yapmayı hedefliyoruz. Tabii ki belediye dediğiniz zaman, hayatın her alanında hemşehrilerine hizmet veren bir kurumdan bahsediyoruz. Yediden yetmişe çocukluktan başlayıp yetişkinliğe ve yaşlılığa kadar her alanda belediye hizmetiyle karşı karşıyasınız. Muhakkak ki yapılan her hizmette belediye, vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmak, onların yaşadığı çevrede daha huzurlu ve daha mutlu yaşayabilmesini sağlamak adına projeler geliştirir, etkinlikler düzenler. Bu noktada gençler için yapmış olduğumuz özel çalışmalarımız da var. Gerek gençlik kulübümüzde gerek farklı isimler altında faaliyet gösteren gençlik merkezlerimizde, gençlerimizin daha güzel yarınlara hazırlanabilmesi ve çağın gerekliliklerine uygun şekilde yaşayabilmesi için programlar düzenliyoruz. En önemlisi de gençlerimizi sporla buluşturabilmek adına Kocasinan Spor Kulübümüzde farklı branşlarda faaliyetler yürütüyoruz. Kocasinan Akademi çatısı altında eğitim faaliyetleriyle, General Emir Uzay ve Havacılık Merkeziyle, Kocasinan Teknolojik İnovasyon Merkezi (KOCAFEST/Kocasinan IQ) ile teknolojiyle buluşmak isteyen gençlerimize destek oluyoruz. Yani sanattan spora hayatın her alanında gençler nerede ve nasıl bulunmak istiyorsa onlara imkân sağlayan bir belediyeleri var. Tabii ki bunlar yeter mi? Yetmez. Daha fazlasını yapmak, her geçen gün çağı yakalayacak etkinlikler düzenlemek, gençleri geleceğe hazırlayabilmek için mekânlar oluşturmak ve fiziki imkânlar hazırlamak bizim önceliklerimiz arasında. Bundan sonrasında da daha güzel etkinlikler ve programlarla sizlerle bir arada olmak dileğiyle hepinizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi ki varsınız gençler!” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediyesinin hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak sağlık, başarı ve huzur dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen şenlik, Yakut Mahallesi’ndeki Kadir Has Fuar Parkı’nda başladı. Etkinlik kapsamında gün boyu güç parkuru ve cornhole yarışmaları, spor, müzik, eğlence ve akşam saat 20.00’de Anadolu rock ve Türkçe rock müziğini kendine has tarzıyla icra eden Koray Haklı konseri yer alacak.