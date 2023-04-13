Kocasinan'da 'Gönül Kazan'ı projesiyle 65 yaş üstü 160 vatandaşın evine yemek dağıtılıyor

Kocasinan Belediyesi'nin yaklaşık iki yıl önce başlattığı ve Ramazan ayında da devam ettirdiği 'Gönül Kazan'ı projesiyle 65 yaş üstü 160 vatandaşın evine günde bir öğün sıcak yemek ulaştırılıyor.

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  • 13.04.2023 15:45
  • Güncelleme: 13.04.2023 15:45
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Kocasinan'da 'Gönül Kazan'ı projesiyle 65 yaş üstü 160 vatandaşın evine yemek dağıtılıyor

 Kocasinan Belediyesi’nin yaklaşık iki yıl önce başlattığı ve Ramazan ayında da devam ettirdiği ‘Gönül Kazan’ı projesiyle 65 yaş üstü 160 vatandaşın evine günde bir öğün sıcak yemek ulaştırılıyor. Konuyla ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.


Vatandaşların yüzünü güldüren ve mutlu eden projeler ürettiklerini belirterek, özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunduklarını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Gerek Kocasinan Belediyesi gerek şahsım olarak her zaman büyüklerimizin yanındayız. Kıymetli büyüklerimiz, bizim başımızın tacıdır. Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara aktaran değerli büyüklerimize toplum olarak değer veriyoruz. Onlara daha çok değer vermek, sevgide, saygıda ve hizmette kusur etmemek gerekir. Kadim büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizler, her zaman onların yanındayız. Allah yaşlılarımızın hayır duasından bizleri mahrum bırakmasın. Bu noktada yaklaşık iki yıl önce başlattığımız ve Ramazan ayında da iftarlarını açmalarına vesile olduğumuz 65 yaş üstü 160 vatandaşımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi büyüklerimizin yanındayız. Hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Örnek yatırımlarımızla Kocasinan’ı her zaman bir adım öne çıkarmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. 


Evlerine yemek ulaştırılan vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi ekiplerinin haftanın yedi günü sıcak yemek getirdiğini belirterek, “Başkanımızdan Allah, bin kere razı olsun. Özellikle Ramazan ayında da orucumuzu bu yemeklerle açmamıza vesile oluyor. İşi gücü rast gitsin. İyi ki var. Biz, çok memnunuz. Haftanın yedi günü sıcak yemek evimize geliyor. Bundan büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı. 

‘HAFTANIN YEDİ GÜNÜ BİR ÖĞÜN YEMEK DAĞITILIYOR’

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 160 kişiye haftanın yedi günü bir öğün olmak üzere 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor. Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek, sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 160 vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.

1ha

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