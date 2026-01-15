Kocasinan'da Gönül Kazan Projesi ile Sıcak Yemek Hizmeti

  • Haberler
Kocasinan Belediyesi, 'Gönül Kazan' Projesi kapsamında, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli 229 vatandaşa her gün 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Proje, 5 yıl önce hayata geçirilmiş olup, yemek yapma imkânı bulunmayan bireylerin hayatına dokunmayı amaçlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı, yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, sosyal belediyecilikte örnek hizmetler sunmaya devam ettiklerini vurguladı. Başkan, "Büyüklerimizin hayır duası, bizim en büyük gücümüzdür" diyerek, bu tür sosyal projelerin önemini dile getirdi.

Belediye, hem rutin hizmetlerini yerine getirirken hem de sosyal projeleri hayata geçirerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. "Dost Eli" olarak adlandırılan Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar sürdürülüyor.

Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, yemekleri hijyenik ortamlarda gıda mühendisleri kontrolünde hazırlıyor. Paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine sıcak bir şekilde teslim ediliyor. Haftanın 7 günü süren bu hizmetle, 229 vatandaşın günlük sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Bu projeden faydalanan vatandaşlar, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyeye teşekkür ediyor.

