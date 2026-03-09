Kocasinan'da 'Gönül Kazan' Projesi Ramazan Boyunca Devam Ediyor

Belediye, bu örnek çalışmalarıyla büyüklerin gönlünü kazanarak hayır dualarını alıyor. Proje, sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7’den 70’e herkesin ihtiyaçlarına hitap etmeyi amaçlıyor.

Kocasinan Belediyesi, hayatın her alanında vatandaşlara hizmet sunarak, hemşehrilerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal projelerle de ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefliyor. "Dost Eli" adı verilen Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile özellikle yalnız yaşayan ve yemek yapamayan 65 yaş üzeri bireylere haftanın yedi günü sıcak yemek ikram ediliyor.

Kocasinan Belediyesi'nin sosyal yardım ekipleri, hijyenik bir ortamda hazırlanan yemekleri, gıda mühendisleri kontrolünde paketleyerek, vatandaşların evlerine sıcak bir şekilde teslim ediyor. Bu sayede, ilçedeki 229 kişinin günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Kocasinan'da gerçekleştirilen bu projeler, vatandaşların gönüllerine dokunmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor.