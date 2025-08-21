Kocasinan'da Görülmeye Değer Yerler

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi, Anadolu’nun iç denizi Kuşçu Marina, Hoca Hasan Medresesi ve Erkilet Arabidin Projesi gibi birçok vizyon projeyle Kocasinan’ın bir turizm merkezi hâline geleceğini söyledi.

Kocasinan’ın doğal ve tarihî zenginliklerini gün yüzüne çıkararak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Hayata geçirdiğimiz ve maviyle yeşilin bir arada olduğu Anadolu’nun iç denizi Kuşçu Marina, hemşehrilerime sahil kenti imkânı sunuyor.

Barsama Mesire Alanı da şehrin gözdesi oldu. Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek, biyolojik göletin de bulunduğu yeni bir sosyal yaşam alanı inşa edip hemşehrilerimizin hizmetine sunduk ve yenisini de Erkilet’e yapıyoruz. Kapadokya'nın bir parçası olan ve Kayseri'den giriş kapısı konumunda bulunan Bayramhacı ile ilgili yürüttüğümüz yatırımların ve turizm odaklı dönüşümün neleri değiştireceği açık bir şekilde ortaya konulmuş durumda. Kayseri’de turizm destinasyonu bağlamında Bayramhacı’nın artık çok daha güçlü bir şekilde yer alacak olmasıdır” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Selçuklu medeniyetinin kültür yapıtı olan Gevher Nesibe Şifahanesi ve Tıp Medresesi, tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerinin birlikte verildiği dünyanın ilk tıp merkezi olma özelliği taşımaktadır. İlçe genelinde tarihi ve kültürel mirasları aslına uygun bir şekilde restore edip son teknolojiyle donatarak vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Bunun yanı sıra kültürel miraslarımızı koruyup yaşatmak ve geleceğe aktarmak için çok yönlü çalışmalar yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Kültürüne, değerlerine sahip çıkmayan şehirler zamanı aşamaz. Güçlü ve Büyük Türkiye için her alanda yatırımlarımızı ve projelerimizi artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle millî ve manevî kültürümüzü yaşatmak ve geleceğe aktarmak için restore ettiğimiz tarihî mekânlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum.”



TARİHÎ ESERLER RESTORASYONLA GELECEĞE KAZANDIRILIYOR

GENERAL EMİR İLKÖĞRETİM OKULU

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet dönemine ait General Emir İlköğretim Okulu, restorasyonla gelecek kuşaklara kazandırıldı. Yapılan çalışmalarla ayağa kaldırılan okul, 6 yıldır General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi olarak hizmet veriyor. Gençlerin yazılımını kendilerinin yaptığı İHA ve robot projeleriyle ülkemizin yerli ve millî üretimine katkı sunması hedefleniyor.



ÇANDIR CAMİ

Gevhernesibe Mahallesi’nde 200 yılı aşkın süredir ibadete açık olan Çandır Camii, aslına uygun şekilde restore edilerek hizmete sunuldu. 18. yüzyıl Osmanlı dönemi eseri olan cami, 520 metrekare kapalı alanı ve 320 kişilik kapasitesiyle öne çıkıyor. Mihrabında yer alan 73 porselen tabağın, dönemde mahalle sakinleri tarafından çini yerine evlerden getirildiği biliniyor. Farklı yapısıyla dikkat çeken cami, özgün kimliği korunarak yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.



ERKİLET ARABİDİN MESCİDİ

Kocasinan Belediyesi tarafından 1837-1838 yıllarına tarihlenen Erkilet Arabidin Mescidi, restore edilerek yeniden ibadete açıldı. El-Hac Mustafa tarafından yaptırıldığı bilinen mescit, uzun yıllar harap durumda kaldıktan sonra gün yüzüne çıkarıldı. Kadim Erkilet’in taş evleri, sokakları ve özgün mimarisiyle yeniden şehre kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Projenin bir parçası olan mescit, aslına uygun şekilde ayağa kaldırıldı.

HIZIR İLYAS KÖŞKÜ

Kocasinan Belediyesi tarafından 1241-1242 yıllarında Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan Hızır İlyas Köşkü restore edilerek günümüze kazandırıldı. Av köşkü olarak inşa edilen, bazı kaynaklara göre ise şifahane olarak kullanılan yapı, bugün “Gök Gözlem Evi” olarak hizmet veriyor. Şehre hâkim konumuyla dikkat çeken yapı, astronomi ve uzay bilimi alanında gençlerin yetişmesine katkı sağlıyor.

KALAYCIOĞLU MESCİDİ

Kocasinan Belediyesi tarafından Gevher Nesibe Mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde yer alan 18. yüzyıla ait Kalaycıoğlu Mescidi de restore edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Bölgenin en çok kullanılan ibadet mekânlarından biri olan mescit, aslına uygun şekilde korunarak geleceğe taşındı.

HİMMETDEDE CAMİ

Kocasinan Belediyesi tarafından Himmetdede Mahallesi’nde bulunan ve 1200’lü yıllara ait olduğu bilinen Himmetdede Camii restore edilerek ibadete açıldı. Bölge halkının sabırsızlıkla beklediği bu eser, tarihî mirasın korunması adına önemli bir çalışma olarak öne çıkıyor.



GÜNEŞLİ JANDARMA KONAĞI

Kocasinan Belediyesi tarafından yaklaşık iki asırlık tarihe sahip Güneşli Jandarma Konağı, yapılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden hizmete kazandırıldı. Tarihî yapı, bugün de aslına uygun şekilde Jandarma Karakol Binası olarak kullanılmaya devam ediyor.



KAYSERİ’NİN İLK MEDRESESİ: HOCA HASAN

1193 yılında inşa edilen Hoca Hasan Medresesi, Kayseri’nin bilinen ilk medresesi olma özelliğini taşıyor. Zaman içinde büyük ölçüde yıkılsa da ayakta kalan kalıntılarıyla günümüze ulaşan medresede, Kocasinan Belediyesi tarafından kazı çalışmaları başlatıldı. Restorasyonun tamamlanmasının ardından yapı, “Şehir Akademisi” olarak hizmete açılacak. Böylece şehrin kültürel mirasına yeni bir değer daha kazandırılmış olacak.