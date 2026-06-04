Kocasinan'da Hedef: Daha Güzel Bir Çevre

Sağlıklı ve mutlu yarınların, çevre bilinci yüksek nesillerle mümkün olacağını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Çevreci belediyecilik anlayışımız doğrultusunda doğayı koruyan projeler hayata geçiriyor, çocuklarımızın daha temiz ve sağlıklı bir çevrede büyümesi için çalışıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha temiz bir Kocasinan bırakmayı hedefliyoruz” dedi.

Kocasinan’ın görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe olması için yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin dört bir yanında yeni yaşam alanları oluşturduklarını söyledi. Çolakbayrakdar, “Bir yandan ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni parklar inşa ederken, diğer yandan mevcut parklarımızı yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, ailelerimizin huzur içerisinde vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturuyoruz. Her yıl hedeflediğimiz 100 bin ağaç ve fidanı toprakla buluşturarak Kocasinan’ın yeşil dokusunu güçlendiriyoruz. Ayrıca mevsim şartlarına uygun farklı türlerde çiçeklerle ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Park, bahçe ve camilerde gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmalarına da değinen Başkan Çolakbayrakdar, çevre temizliğinin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek, “Temizlik imandandır anlayışıyla hareket ediyor, profesyonel ekiplerimizle parklarımızı, bahçelerimizi ve camilerimizi düzenli olarak temizleyip bakımını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz ortamlarda vakit geçirmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, çevrenin korunmasında geri dönüşüm faaliyetlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, Kocasinan Belediyesi’nin bu alanda örnek çalışmalara imza attığını söyledi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile belediye bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV aracılığıyla geri dönüşüm çalışmalarını etkin bir şekilde yürüttüklerini belirten Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da adeta geri dönüşüm seferberliği başlattık. Kağıt, metal, plastik, cam, kompozit ambalaj ve katı atıkları ekonomiye yeniden kazandırıyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarıyla hem çevreyi koruyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Çevre duyarlılığını artırarak gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle tüm vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ederek, çevreyi korumanın ortak bir sorumluluk olduğunu sözlerine ekledi.