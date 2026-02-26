Kocasinan'da Her Gün Bir Evde Gönül Sofrası

Argıncık Mahallesi’nde ikamet eden İsmail (40) ve Tuba (36) Sever çiftine misafir olan Çolakbayrakdar çifti, çocukları Ahsen (3), Kadir (5), Hiranur (10) ve Hatice (12) ile keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

İftar, teravih ve sonrasında farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye özel bir hassasiyet gösterdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının sadece bir ibadet dönemi değil aynı zamanda gönüllerin birleştiği, kardeşliğin güçlendiği, merhametin ve paylaşmanın zirveye ulaştığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Ramazan ayının feyzini Kocasinan sakinleriyle paylaşmanın huzur verici olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Ramazan ayının güzelliklerini Kocasinan’da tüm hemşerilerimizle birlikte, aynı sofrada, aynı duada ve aynı gönül ikliminde yaşıyoruz. Her akşam iftar, teravih ve sonrasında farklı bir mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu sofralar kalplerin birleştiği, gönüllerin buluştuğu, kardeşliğin kök saldığı mübarek ortamlardır. İftar sofraları ve teravih namazları, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, toplumumuzun manevi bağlarını güçlendiren kutsal buluşma zeminleridir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi her daim eylesin. Mahalleleri ziyaretimizde ise vatandaşlarımız isteklerini ve taleplerini bize aktarıyor. Biz de hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Hangi mahallemizde ne sorun varsa, orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Vatandaşlarımızla buluşmamızda sadece sohbeti değil, ekmeğimizi, mutluluğumuzu ve hüznümüzü de paylaşıyoruz. Birlikte huzurla geçireceğimiz nice ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Sever ailesi ise, bu anlamlı buluşmanın kendileri için unutulmaz bir Ramazan hatırası olduğunu ifade ederek, Çolakbayrakdar çiftine teşekkür etti.