Kocasinan'da Her Haneye Dokunan Hizmet Vurgusu

Mahalle buluşmalarında vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın geniş bir hizmet ağına sahip olduğunu belirterek, “Belediye faaliyetleri, 7’den 70’e herkesin günlük yaşamında karşılık bulan, hayatın her alanına dokunan hizmetlerdir. Göreve geldiğimiz günden bugüne Kocasinan’ın her noktasında değişimi, dönüşümü ve yenilenmeyi hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Geniş bir coğrafyada hizmet sunuyoruz ancak bunun yanında bütün Kayseri’ye hizmet eden önemli merkezleri de bünyemizde barındırıyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projeler hakkında da bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, özellikle vatandaşlara yönelik yürütülen destek çalışmalarına dikkat çekerek, “Değerli hemşehrilerim, yol, kaldırım, park, bahçe, fen işleri ve benzeri hizmetler belediyelerin olmazsa olmaz görevleri arasında yer alıyor. Şükürler olsun ki bu noktada Kocasinan Belediyesi olarak gerek teknik kapasitemiz gerekse imkânlarımız açısından iyi bir noktadayız. Bunun yanında, eğer bilmeyenler varsa bilgilenmesi ve daha fazla insana ulaşabilmek adına birkaç sosyal projemizden de bahsetmek istiyorum. Dost Eli Projesi ile garip gurebamıza, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her alanda destek oluyor, onların yanında yer alıyoruz. Dost Mağazamız ve Dost Marketimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim başta olmak üzere A’dan Z’ye tüm temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İhtiyaç kriterlerine uygun olan; A grubu, B grubu ve C grubu şeklindeki değerlendirmeler sonucunda uygun görülen tüm vatandaşlarımız bu hizmetlerden yararlanabiliyor. Bir diğer hizmetimiz de Dost Kapısı. Burada sadece maddi ihtiyaçları değil, manevi desteği de vatandaşlarımızın yanında hissettirmek istiyoruz. Psikologlarımız, sosyal çalışmacılarımız ve eğitim koordinatörlerimizle birlikte Dost Kapısı’nı çalan herkese destek oluyoruz. 65 yaş üzerindeki, yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Hiçbir şekilde ‘Varlıklı mı, ihtiyaç sahibi mi?’ ayrımı yapmadan yatağa bağımlı, bakıma muhtaç vatandaşlarımızın öz bakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaşlı ya da genç fark etmeksizin kişinin durumuna göre haftalık, 15 günlük ya da aylık periyotlarla bu hizmeti sürdürüyoruz. Yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın ev temizliği ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Çölyak hastalığı veya gluten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımıza belirli dönemlerde glutensiz ürün paketleri ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukları için eğitim dönemi boyunca her ay düzenli kahvaltı desteği sağlıyoruz. Bu ve benzeri sosyal hizmetlerle hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Eğer çevrenizde, yakınınızda, ailenizde ya da komşularınız arasında bu kriterlere uygun olduğunu düşündüğünüz kişiler varsa lütfen bizlere ulaştırın.” ifadelerini kullandı.

YENİ KOCASİNAN AKADEMİ ZÜMRÜT MAHALLESİ’NE GELİYOR

Konuşmasında yeni yatırım müjdesi de veren Başkan Çolakbayrakdar, Zümrüt Mahallesi’nde yeni bir Kocasinan Akademi tesisinin hayata geçirileceğinin altını çizerek, “Ay sonunda ihalesini gerçekleştireceğimiz yeni tesisimizde kurs alanları, yüzme havuzu, spor alanları, çocuk kulübü, eğitim merkezleri ve gençlik faaliyet alanları yer alacak. Hem kadınlarımızın hem gençlerimizin hem de ailelerimizin faydalanacağı kapsamlı bir yaşam merkezi oluşturacağız.” dedi.

Programın sonunda vatandaşlarla birebir görüşerek talepleri not alan Başkan Çolakbayrakdar, katılım sağlayan mahalle sakinlerine teşekkür ederek sağlık, huzur ve esenlik temennisinde bulundu.