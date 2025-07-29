Kocasinan'da Hijyenik Temizlik

Ayrıca, 'Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutusu' ve 'Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu' da ekipler tarafından düzenli olarak temizlenerek ilçe sakinlerine daha hijyenik bir ortam sunuluyor. Daha çevreci bir Kocasinan hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

“Temizlik imandandır” anlayışıyla daha yaşanabilir bir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Daha temiz bir Kocasinan için hijyene büyük özen gösteriyor, vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin önünde tutuyoruz. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, modern çöp konteyner yıkama aracıyla bölgede bulunan hijyenik, uzun ömürlü ve estetik görünümlü konteynerleri düzenli olarak temizleyerek yeniden hemşehrilerimizin hizmetine sunuyor. Özellikle modern araçlarımız sayesinde konteynerler hızlı ve etkili bir şekilde temizleniyor. Böylece çevrede oluşabilecek kötü koku ve görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Daha nezih ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz.” Diyerek sözlerini noktaladı.