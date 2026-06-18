Kocasinan'da Hizmet Vatandaşın Talepleriyle Şekilleniyor

Kocasinan’ın yüz ölçümü bakımından Kayseri’nin en geniş ilçe belediyelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, merkez ve kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına göre planlı hizmet yürüttüklerinin altını çizerek, “Bir tarafta yıllardır yapılaşmasını tamamlamış mahallelerimizde yenileme ve dönüşüm çalışmaları yürütürken, diğer tarafta gelişmekte olan bölgelerimizde yeni altyapı ve üstyapı yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek hizmet üretiyor, her projeyi istişare kültürüyle şekillendiriyoruz.” dedi.

Dost Market, Dost Mağaza, Dost Kapısı, evde bakım hizmetleri, sıcak yemek desteği ve glutensiz ürün desteği gibi uygulamalarla vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, özellikle Dost Kapısı projesiyle yalnızca maddi destek değil, psikolojik, sosyal ve eğitim alanlarında da ailelere rehberlik ettiklerini belirterek, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz. Sosyal destek çalışmalarımızla vatandaşlarımızın hayatına dokunuyor, onların yanında olmaya devam ediyoruz. Bunları yapabilmemizin önünü açan önemli bir düzenleme var. Bugün bu hizmetleri verebiliyorsak, Sayın Cumhurbaşkanımızın zamanında çıkardığı kanunlar sayesinde bunu gerçekleştirebiliyoruz. Yerel yönetim tecrübesiyle belediyelerin vatandaşa ulaşma noktasındaki ihtiyaçlarını iyi bildiği için yapılan düzenlemeler bize bu imkânı sağlıyor. Bu sayede vatandaşın derdiyle ilgilenebiliyor, destek olabiliyoruz. Dost Mağazamız, Dost Marketimiz, Dost Kapısı projemiz, Gönül Kazanı ve yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca gluten hassasiyeti olan vatandaşlarımız için Türkiye’de tek olan ‘Glutensiz Kayseri Mutfağı’ tesisimizde üretim yapıyor, her yaş grubuna düzenli olarak glutensiz ürün paketleri ulaştırıyoruz. İhtiyaç hâlinde bu ailelerin yanında olmaya devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Belediye hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, çağrı merkezi üzerinden vatandaş taleplerinin ilgili birimlere hızlı şekilde ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

VATANDAŞTAN TAM NOT

Programda söz alan bölge sakinleri ise gerçekleştirilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu buluşmaların devam etmesini istedi. Sosyal tesislerden kütüphanelere, sosyal destek projelerinden çevre düzenlemelerine kadar birçok çalışmanın ilçeye değer kattığını ifade eden vatandaşlar, taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldukları için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.