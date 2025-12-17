Kocasinan'da 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile Ailelere Destek

Kocasinan, sosyal belediyecilik anlayışıyla, vatandaşların hayatlarının her aşamasında yanında olmayı hedefliyor. Bu projeyle, yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye edilen "Hoş Geldin Bebek Seti" ile mutluluklarına ortak olunuyor.

Projenin gelişimi ise dikkat çekici: 2015 yılında 380 set dağıtılırken, bu rakam yıllar içinde artarak 2023 yılında 4 bin 351'e ulaştı. Başkan, Kocasinan'da doğan her bebeği “Hoş Geldin Bebek” sloganıyla karşılayarak, ailelerin mutluluğunu artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Yeni doğan bebeklerin aileleri, set almak için nüfus cüzdanları ve aile toplum kâğıtlarıyla Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabiliyor. Bu projeyle, geleceğe daha güçlü ve yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun çaba gösteriliyor.