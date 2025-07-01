Kocasinan'da İkinci Asfalt Malzemesi Üretim Tesisi

Kocasinan, altyapı ve tesis çalışmalarına ağırlık vererek "Kendi kendine yetebilen bir belediye" olma hedefini her geçen gün daha da ileriye taşıyor. 2023 yılında hizmete sunulan agrega üretim tesisi, asfalt için gerekli malzemelerin kendi bünyesinde üretilmesini sağlıyor. Bu gelişme, belediyenin yol yapım süreçlerinde bağımsızlığını artırarak maliyetleri düşürüyor.

Kurulum sürecinde Kocaeli’nden getirilen konkasör tesisinin parçaları, 26 tırla taşınarak Kocasinan’a kazandırıldı. Saatte 250 ton kapasiteye sahip olan tesis, tamamen öz kaynaklarla finanse edildi. Enerji verimliliği de göz önünde bulundurularak, mevcut tesisin yanında yeni bir enerji tesisi kurulması planlanıyor.

Kocasinan, bu tesis sayesinde asfalt üretiminde büyük ölçüde tasarruf sağlarken, daha kaliteli ve uzun ömürlü malzemeler elde ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dünya standartlarında kaliteli asfalt üretimi için düzenli olarak numune alıp laboratuvar analizleri yaparak, yol yapımı için gereken çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretiyor.

Kocasinan Belediyesi, bu yatırımlarla hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli adımlar atarak, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor. 20 yıllık yol yapım ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitedeki bu tesis, hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkânı sunarak Kocasinan’ın gelişimine katkıda bulunuyor.