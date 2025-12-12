  • Haberler
  • Gündem
  • Kocasinan'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kahvaltı desteği için imzalar atıldı

Kocasinan'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kahvaltı desteği için imzalar atıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi, güne zinde başlaması ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlenmesi adına önemli bir adım daha attık. Kocasinan Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sıddık Kaya ile İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Kahvaltı Desteği İşbirliği Protokolü'nü imzaladık' dedi.

Kocasinan'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kahvaltı desteği için imzalar atıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Kahvaltı Desteği İşbirliği Protokolü’nün imzalandığını duyurdu. Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi, güne zinde başlaması ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlenmesi adına önemli bir adım daha attık. Kocasinan Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sıddık Kaya ile İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Kahvaltı Desteği İşbirliği Protokolü’nü imzaladık. Hem ailelerimizin yükünü hafifletmiş olacağımız hem de evlatlarımızın eğitim hayatına daha güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sağlayacağımız bu projenin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan'da Evde Bakım Hizmetleri Projesi İle Yüzlerce Vatandaşa Destek
Kocasinan'da Evde Bakım Hizmetleri Projesi İle Yüzlerce Vatandaşa Destek
Düşünen Şehir Dergisi okuyucuyla buluştu
Düşünen Şehir Dergisi okuyucuyla buluştu
KTO'da Uluslararası Öğrenciler İle Kayseri Firmaları Bir Araya Geldi
KTO’da Uluslararası Öğrenciler İle Kayseri Firmaları Bir Araya Geldi
Kayseri Büyükşehir'e Brüksel'de sporda 'En Aktif Belediye' Ödülü
Kayseri Büyükşehir'e Brüksel'de sporda 'En Aktif Belediye' Ödülü
MHP'li İsmail Özdemir'den Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bütçesi Üzerine Değerlendirme
MHP'li İsmail Özdemir'den Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bütçesi Üzerine Değerlendirme
Milletvekili Genç, 'Kayseri, bütçeden hak ettiği payı alamıyor'
Milletvekili Genç, “Kayseri, bütçeden hak ettiği payı alamıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!