Kocasinan'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kahvaltı desteği için imzalar atıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Kahvaltı Desteği İşbirliği Protokolü’nün imzalandığını duyurdu. Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi, güne zinde başlaması ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlenmesi adına önemli bir adım daha attık. Kocasinan Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sıddık Kaya ile İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Kahvaltı Desteği İşbirliği Protokolü’nü imzaladık. Hem ailelerimizin yükünü hafifletmiş olacağımız hem de evlatlarımızın eğitim hayatına daha güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sağlayacağımız bu projenin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.