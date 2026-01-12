Kocasinan'da Kar Temizleme Çalışmaları Sürüyor

Kar yağışının etkisiyle ilçede geniş çaplı bir temizlik çalışması başlatıldı. Özellikle kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için beklenen kar, bölgeye bereket getirdi. Kocasinan Belediyesi, kar temizleme çalışmalarına hızla başlayarak, kaldırımlar, caddeler ve sokaklar gibi yoğun kullanılan alanlarda temizlik yapıyor.

Ekipler, yaya kaldırımlarını temizleyerek yaya ulaşımını daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek için de çaba gösteriyor. Çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, vatandaşların güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre aralıksız çalışmalar devam edecek. Kocasinan Belediyesi, Kayseri ve Kocasinan sakinlerinin kar keyfini doyasıya yaşamaları için yoğun gayret sarf ediyor.