Kocasinan'da Kar Temizleme Çalışmaları Sürüyor

Kocasinan Belediyesi, gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışının ardından ilçe genelinde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, 3 vardiya halinde 24 saat boyunca görev yaparak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kar yağışının etkisiyle ilçede geniş çaplı bir temizlik çalışması başlatıldı. Özellikle kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için beklenen kar, bölgeye bereket getirdi. Kocasinan Belediyesi, kar temizleme çalışmalarına hızla başlayarak, kaldırımlar, caddeler ve sokaklar gibi yoğun kullanılan alanlarda temizlik yapıyor.

Ekipler, yaya kaldırımlarını temizleyerek yaya ulaşımını daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek için de çaba gösteriyor. Çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, vatandaşların güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre aralıksız çalışmalar devam edecek. Kocasinan Belediyesi, Kayseri ve Kocasinan sakinlerinin kar keyfini doyasıya yaşamaları için yoğun gayret sarf ediyor.

