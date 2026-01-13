Kocasinan'da kar temizleme faaliyetleri devam ediyor

Kocasinan Belediyesi, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışına karşı teyakkuzda olduklarını açıklayarak, 'Şehrimizde gece boyunca devam eden yoğun kar yağışına karşı, Kocasinan Belediyesi olarak teyakkuzdaydık' denildi.

Kayseri dahil yurdun birçok noktasında dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kocasinan Belediyesi, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışına karşı teyakkuzda olduklarını, gece boyunca kar küreme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Şehrimizde gece boyunca devam eden yoğun kar yağışına karşı, Kocasinan Belediyesi olarak teyakkuzdaydık. Ekiplerimiz, hemşehrilerimizin güne sorunsuz başlaması ve ulaşımın aksamaması için merkezde ve kırsalda gece boyu kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yollarımızı açık tutmak ve günlük yaşamın aksamasını önlemek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” açıklamaları yapıldı.

