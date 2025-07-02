Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm ve Tarım OSB Üzerine Önemli Görüşmeler

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kocasinan’ın geleceğini şekillendiren kentsel dönüşüm projeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı ile yapılan toplantıda ele alındı. 11 bölgede hızla devam eden dönüşüm çalışmaları, mahallelerin modern standartlara ulaşmasını hedefliyor. Başkan, “Kocasinan, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor” ifadelerini kullanarak, bu projelerin vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Tarım OSB Projesi

Başkanın bir diğer durağı Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Burada, Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB projesi hakkında görüşmeler yapıldı. 5 milyar TL’lik dev yatırımın, Kayseri’nin tarımsal üretim haritasını değiştireceği belirtildi. Kapalı sistem seralarda yüksek katma değerli ürünlerin üretimi hedeflenirken, bu projenin kırsalda kalkınmayı destekleyeceği ve gençlerin tarıma dönüşünü teşvik edeceği ifade edildi.

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümden tarımsal kalkınmaya kadar her alanda Kayseri’nin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam ediyor.