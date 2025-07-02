  • Haberler
  • Gündem
  • Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm ve Tarım OSB Üzerine Önemli Görüşmeler

Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm ve Tarım OSB Üzerine Önemli Görüşmeler

Kocasinan Belediyesi, Kayseri'nin daha yaşanabilir ve modern bir şehir haline gelmesi amacıyla Ankara'da önemli temaslarda bulundu. Bu görüşmeler, şehircilik ve tarım alanındaki projelerin hız kazanmasını sağladı.

Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm ve Tarım OSB Üzerine Önemli Görüşmeler

Kentsel Dönüşüm Projeleri  
Kocasinan’ın geleceğini şekillendiren kentsel dönüşüm projeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı ile yapılan toplantıda ele alındı. 11 bölgede hızla devam eden dönüşüm çalışmaları, mahallelerin modern standartlara ulaşmasını hedefliyor. Başkan, “Kocasinan, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor” ifadelerini kullanarak, bu projelerin vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Tarım OSB Projesi
Başkanın bir diğer durağı Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Burada, Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB projesi hakkında görüşmeler yapıldı. 5 milyar TL’lik dev yatırımın, Kayseri’nin tarımsal üretim haritasını değiştireceği belirtildi. Kapalı sistem seralarda yüksek katma değerli ürünlerin üretimi hedeflenirken, bu projenin kırsalda kalkınmayı destekleyeceği ve gençlerin tarıma dönüşünü teşvik edeceği ifade edildi.

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümden tarımsal kalkınmaya kadar her alanda Kayseri’nin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Tapu Veremeyen Müteahhit'e 'Nitelikli Dolandırıcılık'tan Ceza İstendi
Tapu Veremeyen Müteahhit'e 'Nitelikli Dolandırıcılık'tan Ceza İstendi
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 681 Yeni Mezun
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 681 Yeni Mezun
Yahyalı'da TÜGVA Yaz Okulu Coşkuyla Başladı!
Yahyalı’da TÜGVA Yaz Okulu Coşkuyla Başladı!
Tarih Öncesi Kaya Resimleri Kayseri'de Keşfedildi
Tarih Öncesi Kaya Resimleri Kayseri'de Keşfedildi
1 milyon yavru sazan suya bırakıldı
1 milyon yavru sazan suya bırakıldı
Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm ve Tarım OSB Üzerine Önemli Görüşmeler
Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm ve Tarım OSB Üzerine Önemli Görüşmeler
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!