Kocasinan'da kentsel dönüşümle sosyal tesis ve yol çalışmaları da sürüyor

Kocasinan Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yeni konutlar yükselirken, eş zamanlı olarak park, sosyal tesis ve yol çalışmaları da sürüyor.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yeni etabın çalışmalarını yerinde kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak: “Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Alanındayız. Şükürler olsun ki burada çalışmalarımız planlandığı gibi güzel bir şekilde devam ediyor. Bir yandan arsaların mülkiyet süreci tamamlanarak Kocasinan Belediyemize geçiyor, diğer yandan da yeni yapıların, tesislerin ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin inşası sürüyor. Kentsel dönüşüm konutları hızlı bir şekilde yükseliyor. İnşallah kazasız belasız, hayırlı günlerde tamamlanması nasip olur. Bu alan içerisinde sadece konutlar değil, aynı zamanda sosyal yaşam alanları da oluşturuyoruz. Çocuklarımızın oynayacağı, gençlerimizin spor yapabileceği bir parkı bölgemize kazandırıyoruz. Önümüzdeki günlerde oyun grupları, oturma alanları ve yeşil alanlarıyla bu mahalleye değer katacak modern bir parkı hizmete açacağız. Bununla birlikte bölgemizde sosyal tesis inşaatımız da başladı. Eş zamanlı olarak devam eden çalışmalar tamamlandığında, bu tesis hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Kentsel dönüşüm projelerimizde yalnızca konut üretmiyor; aynı zamanda çevreye değer katacak, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımları da tek tek hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin sağlık ve huzurla kullanmaları nasip olsun” ifadelerini kullandı.