Kocasinan'da kırsal kalkınma devam ediyor

Kocasinan ilçesindeki çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimize, vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 420 bin nüfuslu, şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu bağlamda daha güzel Kocasinan için hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde gerçekleştireceğiz. “Hizmetler neticesinde ilçemiz hızlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor. Yatırımlarımızla Kocasinan daha da güzelleşecek ve yenilenecek” ifadelerini kullandı.