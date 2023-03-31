Kocasinan'da kişi başına düşen yeşil alan 15,23 metrekareye ulaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 7 bin 500 metrekare alanda yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu.

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  • 31.03.2023 12:37
  • Güncelleme: 31.03.2023 13:28
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Kocasinan'da kişi başına düşen yeşil alan 15,23 metrekareye ulaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 7 bin 500 metrekare alanda yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarla ‘Yeni bir yemyeşil Kocasinan’ inşa ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yapılan hizmetlerle Kocasinan’da kişi başına düşen bu miktar, 15,23 metrekareye ulaştığını ve yeni parklarla yeni bir rekor daha elde edeceklerini söyledi

Geleceğin teminatı çocuklara daha yeşil bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde saha çalışması gerçekleştirdi. “Kocasinan’ın dört bir yanında parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarla Kocasinan’ı yeşile bürünmüş bir ilçe haline getiriyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da toplam yeşil alanı 6 Milyon 167 bin 461 metrekareye, park sayısını ise 484’e ulaştırarak, rekor yinelediklerine vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ni görev addettiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik ve Kocasinan’ın dört bir yanında parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarla Kocasinan’ı yeşile bürünmüş bir ilçe haline getiriyoruz. Özellikle daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak, ilçeyi yeşil alan oranıyla dünya normlarının iki katına çıkarttık. Yaptığımız çalışmalarla ilçemizdeki park sayısını 484’e yükselttik. Bu kapsamda ilçemize toplam 2 milyon 382 bin 261 metrekare yeşil alanı Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediyesi’nin Kocasinan sınırları içerisindeki 55 adet büyük park ve 3 milyon 785 bin 200 metrekare yeşil alan ile toplam Kocasinan’ımızda 6 Milyon 167 bin 461 metrekare yeşil alan olmaktadır. Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan’da kişi başına düşen bu miktar 15,23 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek, daha yeşil bir Kocasinan için gayretimizi devam ettiriyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak içindir. Şimdiden parklarımız, Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı olsun” diye konuştu.

“Yapılan her bir çalışma daha güzel bir Kocasinan içindir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için yeni parklar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

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İHA

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