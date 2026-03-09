Kocasinan'da Kullanılmayan Eşyalar Ekonomiye Kazandırılıyor

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sosyal Market’in, yıllardır ikinci el tekstil ve çeşitli ev ürünlerini ihtiyaç sahipleriyle buluşturduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Sosyal Market’imiz; tekstil, konfeksiyon ve diğer ikinci el ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bir yapıdır. Yeni kampanyamızla birlikte evlerde bir kenarda bekleyen, artık kullanılmayan ama işlevini yitirmemiş her ürün aslında ekonomik bir değerdir. Bu doğrultuda 2017 yılında ilçenin dört bir yanına ‘Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutuları’ yerleştirildi. Bu kutular aracılığıyla toplanan ürünler özenle ayrıştırılıyor. Kullanılabilir durumdaki ürünler doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor, kullanılamayacak durumda olanlar ise iplik, izolasyon malzemesi gibi ürünlere dönüştürülerek geri dönüşüm sektörüne kazandırılıyor. Özellikle bu proje yalnızca bir sosyal sorumluluk faaliyeti değil, aynı zamanda yerli kaynakların korunması, ekonomik israfın önlenmesi ve cari açığın azaltılması adına stratejik bir adımdır.” ifadelerine yer verdi.

“KULLANILMAYAN HER EŞYA EKONOMİK GÜÇTÜR, BİZ BU GÜCÜ HAREKETE GEÇİRİYORUZ!”

Kampanyanın bir başka önemli etkisine daha dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Geri dönüştürülen her ürün, dışa bağımlılığı azaltır, hammadde ithalatını düşürür. Bu da cari açığın kapanmasına doğrudan katkı demektir. Yerel yönetimler olarak bu anlamda da üzerimize düşeni yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

HEM DAYANIŞMA HEM EKONOMİK GÜÇ

Sosyal yardımlaşma bilincinin de bu sayede daha fazla artacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımız sadece ihtiyaç sahiplerine destek olmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin ekonomik çarklarının dönmesine de katkı verecek. Bu ürünler ekonomik bir değere sahiptir. Çöpe atılırsa bu, milletimizin kaynaklarının heba olması demektir. Biz bu ürünleri yeniden ekonomiye kazandırarak hem ülke ekonomisine hem de sosyal dayanışmaya katkı sunuyoruz. Bu kampanya, tasarrufun, üretimin ve dayanışmanın birleştiği güçlü bir modeldir.” ifadelerini kullandı.