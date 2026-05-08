Kocasinan'da Model Mahalle Anlayışıyla Dönüşüm

Uğurevler Kentsel Dönüşüm Alanı’nda çalışmaların yoğun bir tempoda devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyorum. Şu anda Uğurevler Kentsel Dönüşüm Alanı içerisindeyiz. Bu bölgedeki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir yandan yeni inşaatlar yapılırken, diğer yandan kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan gecekondular ve imarsız yapıların hak sahipleriyle anlaşma süreçleri sürdürülüyor. Öte yandan belediye olarak burada yapılması gereken kamusal alanların yolların, parkların, otoparkların, yeşil alanların ve vatandaşlarımıza hizmet verecek diğer ortak kullanım alanlarının inşası için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elbette kentsel dönüşüm alanlarında, özellikle gecekondu bölgeleri ve imarsız yapılaşmaların bulunduğu yerlerde süreçler kolay ilerlemiyor. Hak sahiplerinin yerinde dönüşümünü sağlayabilmek, rıza esasına dayalı anlaşmalar yapabilmek ve vatandaşlarımızın bugüne kadar yaşamlarını sürdürdükleri bölgelerde yeni konutlarına, yeni yuvalarına kavuşmalarını sağlamak büyük bir emek ve zaman gerektiriyor. Bu nedenle Uğurevler’de yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını da çok şükür hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, rıza esasına dayalı şekilde sürdürüyoruz. Yerinde dönüşümü sağlamak ve vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde yeniden sıcak yuvalarına kavuşabilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz yeni anlaşmalar ve projelerle birlikte Uğurevler Kentsel Dönüşümü’nü hak ettiği güzel ve modern yapıya kavuşturmuş olacağız.” ifadelerine yer verdi.

Uğurevler’de yürütülen dönüşüm çalışmalarının her geçen gün daha da hız kazandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, önümüzdeki süreçte yapılacak yeni anlaşmalar ve projelerle bölgenin modern şehircilik anlayışına uygun, güvenli ve estetik bir yaşam alanına dönüşeceğini sözlerine ekledi.