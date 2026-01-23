Kocasinan'da Modern Araçlarla Karla Mücadele

Kocasinan Belediyesi, sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Modern araç filosu ve donanımlı personeliyle sahada olan ekipler, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre çalışıyor.

Kar yağışının şehre kattığı güzellik ve bereket vurgulanırken, özellikle kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için bu durumun önemli olduğu belirtildi. Ekiplerin, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve kaldırımlarda öncelikli olarak temizlik çalışmaları gerçekleştirdiği ifade edildi.

Çalışmalar, 3 vardiya halinde devam ederken, tüm cadde ve kaldırımların kar küreme ve temizleme işlemleriyle açık tutulduğu bildirildi. Yaya kaldırımlarında da titiz bir çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Kar yağışının olumsuz sonuçlar doğurmaması için çalışmaların sürdürüleceği ve vatandaşların karın keyfini güvenle yaşayabilmesi için yoğun gayret sarf edildiği duyuruldu.

