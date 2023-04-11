Kocasinan'da Noter Huzurda 50 kişilik İstihdam Kurası

Şeffaf belediyeciliğin en iyi örneğini sergileyen Kocasinan Belediyesi, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde istihdam edilecek olan 50 kişi için canlı yayınla noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

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  • 11.04.2023 12:57
  • Güncelleme: 11.04.2023 13:09
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Kocasinan'da Noter Huzurda 50 kişilik İstihdam Kurası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Şeffaf belediyeciliğin en iyi örneğini sergileyen Kocasinan Belediyesi, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde istihdam edilecek olan 50 kişi için canlı yayınla noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi, Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda canlı yayınla 8. Noter huzurunda gerçekleştirildi. Sürekli işçi için başvuranların arasından 50 asıl ve 50 yedek olmak üzere noter huzurunda dijital ortamda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Kocasinan Belediyesi olarak ilçede istihdamı artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, istihdama yönelik her türlü projeyi desteklediklerini belirterek, “Özellikle ülke ekonomisine katkı sağlamak adına Kayseri’ye yeni ve farklı projeler üretiyoruz. Kocasinan Belediyesi’nin ekonomik anlamda, hizmet götürme ve dev bütçeli projeler üretip, hayata geçirme noktasında çıtayı her geçen gün daha da yukarılara taşıdığını kesin bir dille ifade etmek isterim. Bizim işimiz, milletten aldığımız emaneti en iyi şekilde kullanarak toplum yararına hizmet üretmektir. Bu amaçla Kocasinan’ımızı daha modern ve daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile kura çekimi sonrası istihdam edilecek işçi kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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İHA

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