Kocasinan'da Öğrencilere Kahvaltı Desteği Projesi

Toplantıda, Erciyesevler, Boyacı ve Mithatpaşa Mahallesi’nde imar planı maddeleri de ele alındı. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesi ve Manda Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek "Manda Sütü İşleme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi" için gerekli bütçenin yüzde 25'inin belediye tarafından karşılanması talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Kahvaltı desteği projesi kapsamında, Kocasinan Kaymakamlığı, Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir işbirliği protokolü imzalanması planlanıyor. Toplantıda yapılan açıklamalara göre, bu proje sayesinde öğrencilerin eğitim hayatına olumlu katkılar sağlanması hedefleniyor.

Kocasinan Belediyesi, eğitime verdiği desteği artırarak, öğrencilere ücretsiz kahvaltı imkanı sunmayı amaçlıyor. Proje, çocukların günlük başarılarını olumlu yönde etkilemeyi ve onların sağlıklı büyümelerini desteklemeyi hedefliyor.

Son olarak, alınan kararların Kocasinan ve ülke için hayırlı olması dileğiyle toplantı sona erdi.