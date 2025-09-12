Kocasinan'da Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Eğitim İhtiyaçlarına Destek

Dost Market, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenli olarak kırtasiye malzemeleri, kıyafet ve gıda yardımları sağlıyor. Proje, sadece okul sezonunun başlangıcıyla sınırlı kalmayıp, yıl boyunca devam edecek şekilde tasarlandı. Bu sayede, ihtiyaç duyan öğrenciler, Dost Market'ten alışveriş yapma imkanına sahip olacaklar.

Sosyal Belediyecilik Vurgusu

Belediyecilik faaliyetleriyle ilgili yapılan açıklamalarda, sosyal belediyecilik anlayışının önemine dikkat çekildi. Yeni eğitim döneminde, hiçbir çocuğun kırtasiyesiz ve beslenmesiz kalmaması için büyük bir hassasiyetle çalışıldığı ifade edildi. Projenin, toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

İhtiyaç Sahiplerine Alışveriş İmkanı

Dost Market ve Dost Mağaza, Kocasinan'daki ihtiyaç sahiplerine market konforunda alışveriş yapma imkanı sunarak, sosyal yardımları daha erişilebilir hale getiriyor. Ayrıca, yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı amaçlayan sosyal yardım kartları da dağıtılmakta.

Kocasinan'da gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk projeleri ile bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin daha iyi koşullarda yaşamaları hedefleniyor.