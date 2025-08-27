  • Haberler
Kocasinan'da Okul Bahçeleri Yeni Döneme Hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul bahçeleri ve çevresindeki temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 'Sağlığınız bizim için önemli' sloganıyla başlatılan bu projeler, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almasını hedefliyor.

Belediye yetkilileri, eğitim camiasına başarılı bir yıl dileyerek, çocuklara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtiyor. Çalışmaların, çocukların eğitim gördükleri alanların kalitesini artırma amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki tüm okulların bahçelerini ve çevresini temizleyerek, okul güzergâhlarını daha estetik ve sağlıklı hale getiriyor. Ekipler, sadece okul bahçeleriyle sınırlı kalmayıp, cadde, sokak, kaldırımlar ve boş arazilerdeki hafriyatları da temizleyerek kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor.

Bu çalışmaların, çocukların daha sağlıklı ortamlarda eğitim almasına katkı sağladığı ve gelecekte daha iyi bir nesil yetiştirilmesine yardımcı olacağı vurgulanıyor. Kocasinan'da eğitim için atılan bu adımlar, bölgedeki eğitim kalitesini artırmayı amaçlıyor.

