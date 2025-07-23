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Kocasinan'da Organik Tarım Projesi Meyve Vermeye Başladı

Kocasinan Belediyesi, şehir merkezinde hayata geçirdiği yenilikçi tarım projesi ile Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Yediveren Bayan Girişimci Kooperatifi üyeleri tarafından yetiştirilen sebzelerin hasadı gerçekleştirildi. Proje, kadınların hem organik ürünler üretip hem de bu ürünleri satışa sunduğu bir model olarak dikkat çekiyor.

Kocasinan'da Organik Tarım Projesi Meyve Vermeye Başladı

Şeker Mahallesi’nde, 25 bin metrekarelik alanda yürütülen projede, taze sebzelerin hasadı yapıldı. Projenin amacı, şehir merkezinde tarımsal üretimin önemini vurgulamak ve vatandaşları doğal ürünlerle buluşturmak. Kooperatif üyeleri, ata tohumları kullanarak doğayla uyumlu bir tarım anlayışını benimseyerek, kimyasal kullanmadan tamamen doğal yollarla ürün yetiştiriyor.

Yediveren Kadın Kooperatifi Başkanı Rükiye Katırcı, “Amacımız; kadının emeğiyle toprağın bereketini buluşturarak, tamamen doğal ve sağlıklı ürünler üretmek” diyerek, projeye verdikleri destekten dolayı Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür etti. Kadın kooperatifi üyeleri, yaklaşık 55 farklı çeşitte ürün yetiştirerek, vatandaşlara temiz ve sağlıklı gıdalar sunmayı hedefliyor.

Proje, Kocasinan'da tarımın geleceğine ışık tutarken, kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almasını sağlıyor. Kooperatif üyeleri, yakın zamanda pazar yerlerinin de hizmete girmesiyle daha geniş kitlelere ulaşmayı planlıyor.

Haber Merkezi

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